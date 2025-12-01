Reggio Calabria si finge carabiniere e raggira un' anziana | arrestato

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri per una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Reggio Calabria. Spacciandosi per un Tenente dei Carabinieri, ha convinto la vittima a consegnargli gioielli del valore di circa 30mila euro, sostenendo che fosse coinvolta in una rapina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reggio Calabria, si finge carabiniere e raggira un'anziana: arrestato

