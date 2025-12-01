Reggio Calabria si finge carabiniere e truffa un’anziana Arrestato da quelli veri

A Reggio Calabria si era finto tenente dei carabinieri per raggirare un’anziana, ma è stato arrestato per truffa aggravata. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Reggio Calabria, si finge carabiniere e truffa un’anziana. Arrestato da quelli veri

