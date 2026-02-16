Via dei Fori Imperiali riapre gradualmente | dopo i tagli dei pini si torna a transitare

Il 16 febbraio, via dei Fori Imperiali riapre parzialmente, dopo il taglio di alcuni pini che si sono rivelati pericolanti. La decisione è stata presa dopo il crollo di un albero avvenuto il 1° febbraio, che ha ferito tre persone e ha spinto le autorità a intervenire. Ora, il lato sinistro della strada è di nuovo aperto al traffico, anche se gli interventi di rimozione degli alberi rischiosi continuano ancora.

Da lunedì 16 febbraio il lato sinistro di via dei Fori Imperiali tornerà parzialmente accessibile. La riapertura arriva mentre sono ancora in corso gli interventi di abbattimento di alcuni pini ritenuti a rischio, disposti dopo il crollo avvenuto il 1° febbraio che ha causato il ferimento di tre persone. L’operazione è coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico incaricato di verificare lo stato di salute degli alberi presenti lungo l’arteria. Nel primo lotto di controlli sono stati esaminati 36 pini: per 12 di questi è stata decisa la rimozione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Via dei Fori Imperiali riapre gradualmente: dopo i tagli dei pini si torna a transitare Taglio dei pini ai Fori Imperiali, da lunedì 16 febbraio riapre parzialmente la strada Il dipartimento Tutela Ambientale sta abbattendo 12 pini ai Fori Imperiali, causando la riapertura parziale di via dei Fori Imperiali da lunedì 16 febbraio. Interventi d’emergenza dopo crollo di pini in via dei Fori Imperiali, sindaco convoca commissione d’inchiesta Questa mattina, alcuni pini secolari sono crollati in via dei Fori Imperiali a Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Taglio dei pini ai Fori Imperiali, da lunedì 16 febbraio riapre parzialmente la strada; Via dei Fori Imperiali chiusa per verifiche sui pini: riapertura programmata dal 16 febbraio; Roma: riapertura totale dei Fori Imperiali dal 23 febbraio, in corso gli abbattimenti; Fissata la data di riapertura del tratto chiuso di Via dei Fori Imperiali dopo i controlli sugli alberi a rischio crollo. Via dei Fori Imperiali ora fa paura: strada chiusa dopo l'ennesimo pino crollatoIl grande albero era stato monitorato a settembre 2025. Infuria la polemica contro la gestione del verde della giunta Gualtieri ... romatoday.it Roma: riapertura totale Fori Imperiali dal 23 febbraio, in corso abbattimentiRiaprirà il 23 febbraio via dei Fori Imperiali, chiusa per il crollo di un pino. Iniziati abbattimenti e controlli sugli alberi. romadailynews.it Via dei Fori Imperiali - facebook.com facebook Fori Imperiali: 12 pini a rischio saranno rimossi e sostituiti La decisione dopo analisi approfondite sui primi 34 alberi esaminati, per garantire sicurezza. Saranno sostituiti con pini della stessa specie dopo verifiche sul sottosuolo. ow.ly/SZ3v50YeYuy x.com