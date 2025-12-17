McTominay-Napoli sfida al Milan per spezzare il tabù gol

Nella semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, McTominay si trova al centro di una sfida cruciale: rompere il tabù dei gol con la maglia azzurra. La partita rappresenta un momento decisivo per il centrocampista scozzese, che mira a sbloccarsi e contribuire alla vittoria della sua squadra in un match fondamentale.

C’è una sfida personale che si intreccia con quella collettiva nella semifinale di Supercoppa tra Napoli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

