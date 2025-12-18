Juve Roma il bianconero vuole rompere il tabù contro la squadra di Gasperini | il dato è evidente Ecco chi è

Kenan Yildiz punta a spezzare un record contro la Roma, squadra di Gasperini, contro cui non ha ancora segnato. La sfida tra Juve e giallorossi si preannuncia calda, con il giovane talento bianconero determinato a scrivere un nuovo capitolo. La partita promette emozioni e sorprese, mentre il turco cerca di rompere il tabù e portare punti fondamentali ai suoi.

© Juventusnews24.com - Juve Roma, il bianconero vuole rompere il tabù contro la squadra di Gasperini: il dato è evidente. Ecco chi è Juve Roma, Kenan Yildiz vuole rompere il tabù contro i giallorossi: il 10 turco non ha mai fatto gol alla squadra di Gasperini. La Juventus si prepara ad affrontare l’ultimo, grande appuntamento casalingo del 2025 ospitando la Roma di Gian Piero Gasperini nel match in programma sabato alle 20:45. Per Luciano Spalletti, la sfida assume un valore cruciale non solo per la classifica — con i giallorossi attualmente al quarto posto a quota 30 punti, quattro lunghezze sopra i bianconeri — ma anche per consolidare le ambizioni scudetto in vista del 2026. In un Allianz Stadium esaurito, l’uomo più atteso è senza dubbio Kenan Yildiz, reduce dalla vittoria del premio come MVP di novembre e apparso in una condizione fisica e mentale straripante nelle ultime uscite contro Bologna e Cagliari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Juventus, un bianconero inserito nella squadra della settimana di Champions League dopo la prestazione contro il Villarreal: ecco di chi si tratta – FOTO Leggi anche: Vlahovic e il tabù Olimpico: la Lazio è la sua vittima preferita, ma a Roma non segna (quasi) mai. Il dato in avvicinamento alla sfida della Juve Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Serie A | Dove vedere Juventus-Roma; Juve-Roma, difesa da reinventare e cambi in vista per Spalletti: cosa può succedere; Juventus – Roma: dove vedere la partita in TV e streaming; Del Piero: 'Juventus-Roma, spero sia una sfida tra numeri 10'. VIDEO. Juve, con la Roma può arrivare la svolta: in ballo classifica e bonus speciali. Del Piero carica! - Lo scontro diretto può cambiare le sorti della squadra di Spalletti: una vittoria potrebbe dare ulteriore fiducia e forza per il proseguo della stagione ... msn.com

Juventus, Montali: «I bianconeri non possono fare a meno di Elkann. Lui è indispensabili. Comolli? Penso una cosa» - Juventus, Montali in un’intervista a ‘Tuttosport’ ha fatto il punto sul club bianconero soffermandosi su diversi temi e lanciando un messaggio chiaro Gian Paolo Montali è un uomo dalle mille esperienz ... calcionews24.com

Discreti: "La Juve ha lanciato un segnale a Bologna, con la Roma sfida chiave per il Natale bianconero” - Stefano Discreti è intervenuto a Fuori di Juve, nel corso della serata su Radio Bianconera, analizzando il momento della Juventus dopo la vittoria di Bologna. tuttojuve.com

Elkann ha incontrato la squadra: il messaggio in vista di Juventus-Roma - facebook.com facebook

Appunti di viaggio Juve-Roma, la febbre del sabato sera e il tratto distintivo nelle due panchine di Gasperini e Spalletti. Personalità forti, aggrappati alla forza delle idee, lettura delle partite in campo, gavetta, disciplina, mentalità, il fuoco dentro. Due vincent x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.