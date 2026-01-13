Il ciclo di conferenze “La civiltà del leggere”, curato dal professor Marino Biondi dell’Università di Firenze, si apre giovedì primo in aula magna. L’evento, organizzato dagli Amici della Biblioteca Malatestiana, intende esplorare il ruolo delle storie nella vita quotidiana, sottolineando l’importanza della lettura come elemento di crescita culturale e personale. Un'occasione per approfondire il valore del libro e della narrazione nel nostro tempo.

Si intitola “La civiltà del leggere – Perché le storie ci aiutano a vivere” il nuovo ciclo di conferenze curato dal professor Marino Biondi dell’Università di Firenze per gli Amici della Biblioteca Malatestiana. Si comincia giovedì, alle 16,30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana con un incontro dal titolo “Narrativa contemporanea. L’estetica del romanzo da premio”. Come spiega lo stesso professor Biondi, si parlerà “dello stato della letteratura contemporanea, la cosiddetta ‘letteratura circostante’, che sta intorno e ogni giorno pratichiamo, proposta, illustrata, promossa, pubblicizzata, sui media. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marino Biondi e ’La civilità del leggere’. Giovedì primo incontro in aula magna

Leggi anche: L'Italia del magna magna. L'overtourism del cibo che ha ingurgitato il paese

Leggi anche: Firenze, la Cesare Alfieri festeggia 150 anni con una mattinata in Aula magna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scrittrici dimenticate, . Marino Biondi chiude il ciclo di ’Novecenta’ - 30 la conferenza finale del ciclo "Novecenta" al Palazzo del Ridotto, dedicata alle scrittrici italiane meno conosciute ma significative del secolo scorso ... ilrestodelcarlino.it

Il Decamerone tradotto da Alberto Cristofori è un'opera straordinaria con Marino Biondi, Pierpaolo Orlando. Con le amiche e gli amici di Fenysia, dopo la presentazione a Palazzo Medici Riccardi, un brindisi di augurio a tutti al Libraccio di Firenze! BUON NAT - facebook.com facebook