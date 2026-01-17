Massimo Recalcati ospite di Librai per un anno | il 23 gennaio nell’aula magna dell’Università di Bergamo

Il 23 gennaio, nell’aula magna dell’Università di Bergamo, Massimo Recalcati sarà ospite di «Librai per un anno». In questa occasione, lo psicoanalista discuterà di temi legati alla scuola e presenterà il suo nuovo libro, «La luce e l’onda». L’incontro offre uno spunto di riflessione sul ruolo dell’educazione e sul suo significato nel contesto attuale. Un momento dedicato al confronto e alla riflessione, aperto a tutti gli interessati.

Sono aperte le prenotazioni per il prossimo appuntamento di «Librai per un anno», rassegna letteraria che promuove l'azione dei librai indipendenti di Bergamo. Venerdì 23 gennaio, alle 18,30 nell'aula magna dell'Università di Bergamo in Città Alta, il protagonista sarà Massimo Recalcati, che torna sul grande tema della scuola con il nuovo libro «La luce e l'onda. Cosa significa insegnare?» edito da Einaudi. L'ingresso è gratuito su prenotazione, su fieradeilibrai.it. Chiudendo così la prima parte del calendario di «Librai per un anno» che proporrà altri appuntamenti prima della nuova Fiera dei Librai.

