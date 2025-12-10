Carta d' identità elettronica senza scadenza per gli over 70 il ministro Zangrillo | Non servirà il rinnovo Ecco cosa cambia
Il ministro Zangrillo annuncia che la carta d'identità elettronica per gli over 70 non avrà più scadenza, eliminando così la necessità di rinnovo. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante nelle procedure burocratiche, semplificando la vita degli anziani e aggiornando le normative sulla validità dei documenti di identità. Ecco cosa cambia nel nuovo sistema.
Carta d'identità elettronica, si cambia. Chi supera i 70 anni di età non dovrà più rinnovare il documento. Lo dichiara in una nota il ministro per la Pubblica. 🔗 Leggi su Leggo.it
Carta d'identità elettronica per over 70 senza scadenza, Zangrillo: «Non servirà il rinnovo». Ecco cosa cambia - Chi supera i 70 anni di età non dovrà più rinnovare il documento. Scrive ilgazzettino.it
Carta d'identità elettronica senza scadenza per gli over 70, il ministro Zangrillo: «Non servirà il rinnovo». Ecco cosa cambia - Chi supera i 70 anni di età non dovrà più rinnovare il documento. Secondo msn.com
+++AVVISO AL CITTADINO, SCADENZA CARTA IDENTITA' CARTACEA+++ Il Comune di Sant'Antioco comunica che le carte d'identità cartacee manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026. Pertanto, si invitano i cittadini a recarsi all - facebook.com Vai su Facebook
