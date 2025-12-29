Addio definitivo alla carta d’identità cartacea | il Ministero fissa la scadenza tassativa al 3 agosto 2026 per adeguarsi alle norme UE

Dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee, comprese quelle rilasciate d’urgenza, non saranno più valide in Italia. Il Ministero dell’Interno ha stabilito questa data come scadenza per l’adeguamento alle norme del Regolamento UE 2019/1157, segnando l’addio definitivo alla versione cartacea a favore delle nuove carte elettroniche, più sicure e conformi agli standard europei.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.