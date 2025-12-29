Addio definitivo alla carta d’identità cartacea | il Ministero fissa la scadenza tassativa al 3 agosto 2026 per adeguarsi alle norme UE

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee, comprese quelle rilasciate d’urgenza, non saranno più valide in Italia. Il Ministero dell’Interno ha stabilito questa data come scadenza per l’adeguamento alle norme del Regolamento UE 2019/1157, segnando l’addio definitivo alla versione cartacea a favore delle nuove carte elettroniche, più sicure e conformi agli standard europei.

Il Ministero dell’Interno ha stabilito che tutte le carte d’identità cartacee, incluse quelle rilasciate d'urgenza, perderanno validità il 3 agosto 2026 per adeguamento al Regolamento UE 20191157. La data di scadenza del 2026 dovrà essere indicata espressamente anche sui documenti cartacei di nuovo rilascio, che non potranno più avere durata decennale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

