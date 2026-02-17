Droga gruppo criminale a Roma | sette indagati tre sono poliziotti

Un gruppo criminale coinvolto nel traffico di droga è stato smascherato a Roma, dove sette persone sono state messe sotto indagine. Tra loro ci sono tre agenti di polizia, che secondo le indagini della Direzione Investigativa Antimafia avrebbero aiutato i trafficanti. La scoperta è avvenuta dopo settimane di controlli e intercettazioni telefoniche, che hanno messo in luce il legame tra le forze dell'ordine e il gruppo criminale.

Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. E' il reato contestato dal gip di Roma, dopo una indagine della Direzione Investigativa Antimafia a 7 indagati, 3 del quali fanno parte della Polizia di Stato. I tre, nella ricostruzione degli inquirenti, in numerose occasioni, hanno detenuto o spacciato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, hanno compiutpo accessi illegali al sistema di consultazione SDI delle forze dell'ordine e rivelato notizie d'ufficio e informazioni a P.G., un uomo che risiede nel quartiere romano del Tufello. L'inchiesta, nel 2024 e affidata dalla Dda capitolina al Centro operativo Dia di Roma, ha messo in luce come un gruppo di trafficanti di droga si serviva di poliziotti per rifornirsi di stupefacente, fornendo loro informazioni su corrieri, anche di altri gruppi criminali, per farli perquisire e arrestare; solo parte della 'mercè veniva sequestrata, mentre il resto veniva consegnato a componenti del gruppo in cambio di denaro.