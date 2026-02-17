Roma | appello Mun I ‘biblioteca centrale per ragazzi rimanga nel nostro territorio’

Il Municipio I di Roma ha lanciato un appello per mantenere la biblioteca centrale per ragazzi nel quartiere, preoccupato che la sua chiusura possa ridurre le occasioni di incontro e socializzazione per le famiglie del territorio. La richiesta nasce dall’intenzione di preservare un punto di riferimento importante per i giovani e le loro famiglie, che ogni giorno utilizzano gli spazi per studiare e leggere. La biblioteca, situata nel cuore della città, rappresenta un luogo di cultura e socialità, e il suo futuro è al centro di un dibattito tra residenti e amministratori.

(Adnkronos) – "Difendere la Biblioteca significa difendere la residenzialità e il diritto delle famiglie a vivere il centro storico come uno spazio di comunità. In una fase in cui il nostro territorio è sottoposto a forti pressioni, mantenere e rafforzare i presìdi culturali per l’infanzia è una scelta politica chiara: vogliamo un centro storico vivo,. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it In biblioteca il “Corso di italiano: orientarsi nel territorio”A Arezzo, il 29 dicembre 2025, presso la Biblioteca Città, si terrà il “Corso di italiano: orientarsi nel territorio”. Una nuova sede per la Clion: "Investiamo nel nostro territorio"Clion, azienda in rapida crescita nel settore web e software, annuncia l'apertura di una nuova sede. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cisl Roma Capitale e Rieti, record storico di iscritti e appello alla partecipazione dei lavoratori: Gualtieri rilancia su lavoro agile, casa, infrastrutture e riforma della Capitale; Due incursioni in 24 ore: il nido di Roma ostaggio dei furti. Famiglie esasperate; Isola Farnese, l'appello di Tinto Brass: Dopo la frana sono bloccato in casa, è un altro lockdown; Roma, Tinto Brass isolato dalla frana a Isola Farnese: Bloccati da un mese, sembra un nuovo lockdown. Roma: appello Mun. I, 'biblioteca centrale per ragazzi rimanga nel nostro territorio''Difendere la Biblioteca significa difendere la residenzialità e il diritto delle famiglie a vivere il centro storico come uno spazio di comunità. In una fase in cui il nostro territorio è sottoposto ... adnkronos.com Roma, al Pincio l'opera 'Solitário, Bonaccorsi (Mun I): Rinnoviamo impegno per valorizzare luoghi simboloCon questa nuova installazione di Joana Vasconcelos, il I Municipio rinnova il suo impegno nel valorizzare i luoghi simbolo della città attraverso progetti culturali che parlano al presente e ... adnkronos.com Alla Corte d’Appello di Roma i faldoni, messi l’uno accanto all’altro, superano i nove chilometri: migliaia di procedimenti ancora pendenti da chiudere entro il 30 giugno per rispettare gli obiettivi e ottenere i fondi del PNRR. In Italia una causa civile attraversa tr facebook