In biblioteca il Corso di italiano | orientarsi nel territorio

A Arezzo, il 29 dicembre 2025, presso la Biblioteca Città, si terrà il “Corso di italiano: orientarsi nel territorio”. L’iniziativa offre percorsi linguistici rivolti agli adulti, con particolare attenzione a coloro che si avvicinano al mondo scolastico con i propri figli. L’obiettivo è fornire strumenti utili per migliorare le competenze linguistiche e facilitare l’inserimento nel contesto sociale e culturale locale.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Prenderà il via presso la Biblioteca Città di Arezzo l'iniziativa dal titolo "Corso di italiano: orientarsi nel territorio" che, attraverso percorsi linguistici, intende permettere agli adulti, con un focus particolare sulle persone che approcciano il mondo della scuola assieme ai propri figli, di acquisire la competenza della lingua. Gli incontri verranno tenuti da docenti professionisti, scelti dai membri del Comitato tecnico della Rete documentaria aretina in base a requisiti di studio o professionali e ai risultati dell'analisi dei fabbisogni. Il calendario degli appuntamenti: 13 gennaio 2026 dalle 9:00 alle 12:00 e a seguire, sempre con lo stesso orario, 20 e 27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio, 3-10-17 marzo.

