Clion, azienda in rapida crescita nel settore web e software, annuncia l'apertura di una nuova sede. Da piccola realtà familiare a società per azioni con 42 dipendenti, rappresenta un esempio di sviluppo e investimento nel territorio italiano, consolidando la propria posizione tra le aziende leader nel settore.

© Ilrestodelcarlino.it - Una nuova sede per la Clion: "Investiamo nel nostro territorio"

Dal tavolo di casa a società per azioni, passando da 3 a 42 dipendenti e soprattutto diventando tra le più importanti aziende di web e software in Italia. Tutto questo restando sempre e orgogliosamente a Porto Potenza. È la parabola virtuosa della Clion spa, fondata dal portopotentino Carmine Luise che, dal piccolo ufficio degli esordi ricavato nel 2008 nella sua abitazione di via Pergolesi, è arrivato ad acquisire uno stabile industriale di 2mila metri quadrati in via Alvata, dove ha realizzato e inaugurato sabato la nuova sede amministrativa e operativa. Così, in un enorme open space, gli uffici sono diventati ora un luogo d’incontro e di scambio di idee. Ilrestodelcarlino.it

Una nuova sede per la Clion: "Investiamo nel nostro territorio" - Dal tavolo di casa a società per azioni, passando da 3 a 42 dipendenti e soprattutto diventando tra le più... ilrestodelcarlino.it