Roma celebra Bernini | dal 12 febbraio la mostra Bernini e i Barberini a Palazzo Barberini

Roma apre le porte a una nuova mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini. Dal 12 febbraio e fino a giugno, Palazzo Barberini si trasforma in un viaggio tra le opere del grande scultore e architetto, in un’esposizione che vuole celebrare la sua arte e il suo legame con i Barberini. Dopo il successo di Caravaggio, le Gallerie Nazionali tornano a puntare sui capolavori del passato, invitando i visitatori a immergersi nella bellezza e nella creatività di Bernini.

Dopo il successo di Caravaggio 2025, le Gallerie Nazionali di Arte Antica tornano a Palazzo Barberini con una grande esposizione dedicata a Gian Lorenzo Bernini, dal 12 febbraio al 14 giugno 2026. Intitolata Bernini e i Barberini, la mostra, curata da Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi, esplora il rapporto unico tra il genio del Barocco e Maffeo Barberini, cardinale e poi papa Urbano VIII, primo e decisivo committente del celebre artista romano. Sostenuta dal Main Partner Intesa Sanpaolo e con il patrocinio della Fabbrica di San Pietro, l'esposizione offre una prospettiva inedita sulla nascita del Barocco, osservata attraverso il dialogo artistico, politico e personale tra Bernini e la famiglia Barberini.

