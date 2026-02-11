Domani apre a Roma una nuova mostra a Palazzo Barberini dedicata a Gian Lorenzo Bernini e al suo rapporto con Maffeo Barberini, il primo grande committente del famoso scultore. La rassegna mette in evidenza come il legame tra artista e committente abbia contribuito a definire il nascere del Barocco. La mostra resterà aperta al pubblico per diverse settimane, offrendo l’occasione di scoprire più da vicino i dettagli di questa importante collaborazione.

Apre domani al pubblico la nuova mostra di Palazzo Barberini di Roma dedicata a Gian Lorenzo Bernini e al rapporto con il suo primo grande committente, Maffeo Barberini. Bernini e i Barberini, curata da Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi, sarà visitabile fino al 14 giugno e propone un’indagine approfondita sul legame tra l’artista e la famiglia Barberini, in particolare con Maffeo, divenuto papa nel 1623 con il nome di Urbano VIII. La mostra. Il percorso espositivo si articola in sei sezioni, dagli esordi alla piena maturità, e mette in luce il passaggio dal tardo manierismo del padre Pietro, al linguaggio maturo e personale di Gian Lorenzo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Bernini e i Barberini racconta la nascita del Barocco. La mostra-evento a Roma

Approfondimenti su Bernini Barberini

Roma apre le porte a una nuova mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bernini Barberini

Argomenti discussi: Gian Lorenzo Bernini e Urbano VIII, due menti geniali che pensavano in grande; Ministra Bernini: Frasi choc contro forze dell'ordine su muri Università di Torino, denunciamo; Così le strade dell’arte portano a Roma: la capitale in tre mostre; Bernini non dormire, vaffan.... Così viene festeggiato lo studente che aveva contestato la ministra ad Atreju.

Bernini non dormire, vaffan.... Così viene festeggiato lo studente che aveva contestato la ministra ad AtrejuDurante la festa a sorpresa per il superamento degli esami di Leonardo Dimola, che entrerà in Medicina, una ventina di ragazzi insultano l'esponente di governo ... ilgiornale.it

Bernini, l'arte strumento di speranza nel Giorno del ricordoL'arte è uno strumento di speranza: lo dice la ministra dell'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini a proposito del monumento realizzato in occasione del Giorno del ricordo dagli studenti dell'Acc ... ansa.it

GPADEL × STUDIO BERNINI: Il match perfetto per il tuo sorriso! Scendere in campo con il sorriso non è mai stato così facile. Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con lo Studio Dentistico Bernini, un’eccellenza dedicata alla salute dei - facebook.com facebook