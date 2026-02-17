Roma 3 poliziotti arrestati per traffico stupefacenti

Tre poliziotti sono stati arrestati a Roma perché coinvolti nel traffico di droga. La Direzione Investigativa Antimafia ha scoperto che lavoravano con un'organizzazione che spacciava stupefacenti nel quartiere della Garbatella. Durante le perquisizioni, sono state trovate munizioni e denaro contante nascosti nelle loro abitazioni. I controlli si sono concentrati su alcune pattuglie di pattuglia notturna.

Ci sono tre poliziotti tra i 7 arrestati dalla Direzione investigativa antimafia nell'ambito di indagini della Dda di Roma su un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito detenevano e cedevano ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e, in alcune occasioni sono entrati abusivamente nel sistema di consultazione Sdi delle forze dell'ordine, rivelando notizie d'ufficio e informazioni a un soggetto del quartiere Tufello. L'indagine, avviata nel 2024, ha permesso di accertare l'esistenza e l'operatività di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, i cui componenti si avvalevano di appartenenti alla Polizia al fine di rifornirsi di stupefacente.