Roma sette arresti per traffico di stupefacenti | anche tre poliziotti
La Direzione Investigativa Antimafia ha arrestato sette persone a Roma, tra cui tre agenti di polizia, perché coinvolte in un traffico di droga. Gli investigatori hanno scoperto che i poliziotti aiutavano i trafficanti a nascondere le sostanze e a evitare i controlli. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi chili di droga e documenti che collegano i sospetti alle attività illecite.
Ci sono tre poliziotti tra i sette arrestati dalla Direzione investigativa antimafia nell'ambito di indagini della Dda di Roma su un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Dia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti dei sette indagati, tra cui tre appartenenti alla Polizia di Stato che, secondo quanto ricostruito, in numerose occasioni hanno detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e hanno fatto accesso abusivamente al sistema di consultazione Sdi delle forze dell'ordine, rivelando notizie d'ufficio e informazioni a un soggetto del quartiere Tufello.
Roma: controlli antidroga, in tre mesi sequestrati 854 chili di stupefacenti, 41 arresti
A Roma, le forze dell’ordine hanno sequestrato 854 chili di droga in tre mesi, dopo aver intercettato numerosi carichi sospetti.
Trapani, traffico di stupefacenti: 27 arresti in maxi blitz
La Colombia cattura il principale boss della mafia italiana per l'America Latina in un raid a Bogotà
Roma: controlli tra Tufello e Nuovo Salario, sette arresti e quattro denunceSette persone sono state arrestate e quattro denunciate in stato di libertà, con il sequestro di decine di dosi di droga, tra cocaina, crack ed eroina. Questo è il bilancio dei controlli effettuati da
Colosseo e Trevi, stretta dei carabinieri: sette arresti contro borseggi e drogaSette arresti e due denunce. È questo il bilancio dell'attività svolta dai carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree del Colosseo, piazza di Trevi, la stazione Termini e corso Vittorio
