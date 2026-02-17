Roma sette arresti per traffico di stupefacenti | anche tre poliziotti

La Direzione Investigativa Antimafia ha arrestato sette persone a Roma, tra cui tre agenti di polizia, perché coinvolte in un traffico di droga. Gli investigatori hanno scoperto che i poliziotti aiutavano i trafficanti a nascondere le sostanze e a evitare i controlli. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi chili di droga e documenti che collegano i sospetti alle attività illecite.

Ci sono tre poliziotti tra i sette arrestati dalla Direzione investigativa antimafia nell’ambito di indagini della Dda di Roma su un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Dia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti dei sette indagati, tra cui tre appartenenti alla Polizia di Stato che, secondo quanto ricostruito, in numerose occasioni hanno detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e hanno fatto accesso abusivamente al sistema di consultazione Sdi delle forze dell’ordine, rivelando notizie d’ufficio e informazioni a un soggetto del quartiere Tufello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

