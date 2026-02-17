Rogoredo indagine sull’uccisione Mansouri | quattro poliziotti nel mirino per soccorso omesso e favoreggiamento
A Rogoredo, quattro agenti di polizia sono sotto inchiesta dopo la morte di Abderrahim Mansouri. La procura accusa i poliziotti di aver evitato di prestare aiuto al giovane e di aver favorito chi avrebbe ostacolato le indagini. La vicenda riguarda il controllo antidroga che si è concluso con la scomparsa di Mansouri il 26 gennaio e ha sollevato molte polemiche nella zona. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano stati errori o negligenze durante l’intervento.
Rogoredo, l’Ombra dell’Indagine: Quattro Poliziotti Indagati per l’Uccisione di Mansouri. Quattro agenti di polizia sono finiti sotto inchiesta per favoreggiamento e omissione di soccorso in relazione alla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne deceduto a Milano il 26 gennaio scorso a Rogoredo durante un controllo antidroga. L’agente che ha sparato al giovane era già indagato per omicidio volontario. L’indagine si allarga ora, puntando i riflettori sulla gestione dell’emergenza e sull’assistenza prestata al ferito. Una Dinamica Controverse. La vicenda si è consumata in una zona di Milano da tempo considerata un punto nevralgico per lo spaccio di droga.🔗 Leggi su Ameve.eu
La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoIl 17 febbraio 2026, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, dopo la sparatoria a Rogoredo che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri.
Rogoredo, pusher ucciso: altri 4 poliziotti indagati, "favoreggiamento e omissione di soccorso"Abderrahim Mansouri è stato ucciso il 26 gennaio a Rogoredo, Milano, durante un controllo antidroga, e ora quattro poliziotti sono sotto indagine per favoreggiamento e omissione di soccorso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mansouri non puntò la pistola: svolta nel caso del 28enne ucciso a Rogoredo?.
La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoL’indagine sulla sparatoria il 26 gennaio nel bosco della droga. La ricostruzione di quanto è successo ha portato a configurare nuove ipotesi di reato ... ilgiorno.it
Indagine sulla morte del pusher a Rogoredo: altri quattro poliziotti indagatiLa Procura di Milano allarga il fascicolo sulla sparatoria che ha causato la morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri ... ilgiornale.it
Ma cosa avrebbe dovuto fare il poliziotto al bosco di Rogoredo Andrebbe premiato e invece viene messo sotto indagine. #tg4 facebook
Quattro agenti di Polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel 'boschetto' di x.com