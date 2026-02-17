Rogoredo indagine sull’uccisione Mansouri | quattro poliziotti nel mirino per soccorso omesso e favoreggiamento

A Rogoredo, quattro agenti di polizia sono sotto inchiesta dopo la morte di Abderrahim Mansouri. La procura accusa i poliziotti di aver evitato di prestare aiuto al giovane e di aver favorito chi avrebbe ostacolato le indagini. La vicenda riguarda il controllo antidroga che si è concluso con la scomparsa di Mansouri il 26 gennaio e ha sollevato molte polemiche nella zona. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano stati errori o negligenze durante l’intervento.

La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso

Rogoredo, pusher ucciso: altri 4 poliziotti indagati, "favoreggiamento e omissione di soccorso"

