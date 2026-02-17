omicidio mansouri altri quattro poliziotti indagati a milano

La Procura di Milano ha avviato un’indagine sui quattro poliziotti coinvolti nell’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio durante un controllo antidroga a Rogoredo. I quattro agenti sono accusati di aver favorito l’omicidio e di aver ostacolato le operazioni di soccorso, dopo che Mansouri è stato colpito da un proiettile. La vicenda si è verificata in un quartiere affollato, dove testimoni hanno riferito di aver visto i poliziotti restare inattivi dopo aver sentito gli spari.

AGI - Quattro poliziotti sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso dalla Procura di Milano nell'inchiesta sull' omicidio di Abderrahim Mansouri, colpito da un proiettile durante un controllo antidroga nella zona di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso. Il pm Giovanni Tarzia ha inviato in queste ore gli inviti a comparire per i quattro indagati che saranno interrogati nei prossimi giorni. Prima di loro era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario Carmelo Cinturrino, l'agente del Commissariato Mecenate che aveva sparato il colpo di pistola mortale verso il giovane nordafricano che avrebbe impugnato una pistola a salve. 🔗 Leggi su Agi.it

