Rogo al Teatro Sannazzaro 60 evacuati e inchiesta per incendio colposo | Teatro completamente compromesso

Un incendio al Teatro Sannazzaro ha causato l’evacuazione di circa 60 persone e ha danneggiato gravemente l’edificio. Le fiamme sono divampate nella notte, spegnendo parte del palco e distruggendo gli arredi, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare il fuoco. Otto persone sono state soccorse sul posto per intossicazione da fumo, e quattro di loro sono state portate in ospedale. La procura ha aperto un’indagine per incendio colposo, mentre i tecnici stanno verificando le cause dell’incendio.

Dopo il rogo che ha devastato il Teatro Sannazzaro, salgono a circa 60 gli evacuati. Otto persone soccorse per intossicazione da fumo, quattro ricoverate. La Procura apre un fascicolo per incendio colposo. Si aggrava il bilancio dell'incendio che ha distrutto il Teatro Sannazzaro nel cuore di Napoli. Dopo le prime ore di intervento, emergono nuovi dettagli sulla portata del disastro: circa 60 persone sono state evacuate dagli edifici circostanti e 22 appartamenti risultano sgomberati. Otto le persone soccorse per intossicazione da fumo, di cui quattro trasportate in ospedale per accertamenti. Nessun ferito grave.