Incendio al Sannazzaro teatro completamente compromesso Diverse persone evacuate
Un incendio ha devastato il teatro Sannazzaro di Napoli, causando l’evacuazione di diverse persone. La causa dell’incendio non è ancora chiara, ma le fiamme hanno distrutto gran parte della struttura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente, lavorando senza sosta per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Il teatro, che ospitava uno spettacolo, ora appare completamente annerito e inutilizzabile.
Tempo di lettura: < 1 minuto Fa una primissima stima il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, sull’incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro di Napoli. “I danni sono ingenti, il teatro purtroppo è stato completamente compromesso”, dice ai cronisti. E a chi gli chiede cosa rimane del teatro, risponde: ‘Poco’. “All’interno ci sono ancora dei piccoli focolai che a breve spegneremo – spiega -. Sulle cause è ancora presto valutare, ora prima spegniamo l’incendio e poi valutiamo”. Al momento ci sono diverse persone evacuate. Paduano sottolinea che “sono stati coinvolti dalle fiamme soprattutto gli appartamenti nella zona alta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli, incendio al Teatro Sannazzaro, a fuoco la cupola, ipotesi rogo scaturito da cortocircuito, 4 persone intossicate – VIDEO
Un incendio al Teatro Sannazzaro di Napoli ha causato l’evacuazione del locale e ha provocato l’intossicazione di quattro persone.
Napoli, un incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro, in pieno centro. I Vigili del fuoco: «È completamente compromesso»
Un incendio scoppiato a Napoli ha devastato il teatro Sannazaro, situato nel cuore di Chiaia, causando danni irreparabili alla struttura.
