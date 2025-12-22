Rocco Casalino | Ho trovato il fidanzato perfetto con Alejandro sogno di diventare padre
Un nuovo capitolo della vita di Rocco Casalino si è aperto lontano dai riflettori della politica. L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare dettagli inediti sulla relazione con il suo compagno, Alejandro, e sul desiderio di avere dei figli con lui. Nelle scorse settimane Casalino ha rassegnato le dimissioni dallo staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle, chiudendo un capitolo professionale iniziato a Palazzo Chigi. “Era il momento giusto per cambiare e per lasciare la politica. Al momento sto bene e vorrei fermare il tempo perché è come se tutto fosse al posto giusto”, ha dichiarato a Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
