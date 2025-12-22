Un nuovo capitolo della vita di Rocco Casalino si è aperto lontano dai riflettori della politica. L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare dettagli inediti sulla relazione con il suo compagno, Alejandro, e sul desiderio di avere dei figli con lui. Nelle scorse settimane Casalino ha rassegnato le dimissioni dallo staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle, chiudendo un capitolo professionale iniziato a Palazzo Chigi. “Era il momento giusto per cambiare e per lasciare la politica. Al momento sto bene e vorrei fermare il tempo perché è come se tutto fosse al posto giusto”, ha dichiarato a Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rocco Casalino: “Ho trovato il fidanzato perfetto, con Alejandro sogno di diventare padre”

Leggi anche: Rocco Casalino: “Alejandro è l’uomo che ho sempre desiderato. Con lui sogno un futuro e mi vedo padre”

Leggi anche: Rocco Casalino a Verissimo: “Alejandro è il mio ‘unicorno’, il fidanzato perfetto. Lui è l’unica persona con cui mi immagino papà”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Verissimo, Rocco Casalino parla del suo nuovo amore e rivela un desiderio mai provato fino ad ora; Verissimo: Claudio Amendola e I Cesaroni - Il ritorno Video; Rocco Casalino: «Amo Alejandro, è stato un colpo di fulmine: con lui pronto a diventare papà. Troppi traumi nel passato, non riesco a...; Verissimo: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: Siamo entrambi molto gelosi Video.

Rocco Casalino: “Alejandro è l’uomo che ho sempre desiderato. Con lui sogno un futuro e mi vedo padre” - Rocco Casalino ha parlato per la prima volta del compagno Alejandro, di cui oggi è felicemente innamorato. fanpage.it