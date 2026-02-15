Rocco Casalino presenta il compagno Alejandro | La rivelazione che nessuno aveva previsto
Rocco Casalino ha fatto una rivelazione a sorpresa durante il programma Verissimo: ha mostrato il suo compagno Alejandro, mettendo fine a mesi di speculazioni. La coppia si è conosciuta due anni fa in un ristorante di Roma, dove hanno scambiato il primo sorriso che ha dato il via alla loro relazione. Casalino ha condiviso anche alcuni dettagli sulla loro quotidianità, tra coccole e progetti comuni.
Rocco Casalino sorprende a Verissimo e presenta il compagno Alejandro raccontando la loro storia d’amore tra emozione e verità. Nessuno se lo aspettava, e invece Rocco Casalino ha sorpreso tutti presentando in diretta il suo compagno Alejandro. Nel salotto elegante di Verissimo l’ex portavoce ha deciso di togliersi ogni filtro e raccontare la sua felicità senza più nascondersi. Con voce ferma e sguardo luminoso ha parlato di un amore arrivato in punta di piedi ma capace di cambiare ogni prospettiva. Alejandro è entrato in studio tra gli applausi, visibilmente emozionato ma pronto a sostenere l’uomo che ha scelto ogni giorno lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
A Verissimo Rocco Casalino con il compagno Alejandro
Rocco Casalino ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Alejandro durante l'intervista a Verissimo, trasmessa domenica 15 febbraio.
Chi è Alejandro, il compagno di Rocco Casalino: “Pronto ad avere un figlio con lui”
Alejandro è il compagno di Rocco Casalino, ex portavoce del Governo ed ex concorrente del Grande Fratello.
Rocco Casalino presenta il compagno Alejandro: La rivelazione che nessuno aveva previsto
Argomenti discussi: Rocco Casalino, la nuova casa con Alejandro: chi è il fidanzato che gli ha rapito il cuore, il colpo di fulmine e il sogno figli; Il 2 marzo debutta online La Sintesi, quotidiano diretto da Casalino edito da Iervolino; Rocco Casalino, la nuova vita con Alejandro: chi è il fidanzato che gli ha rapito il cuore, il colpo di fulmine e il sogno figli; Rocco Casalino, la nuova casa con Alejandro: chi è il fidanzato che gli ha rapito il cuore, il colpo di fulmine e il sogno figli.
Rocco Casalino in lacrime: «Con Alejandro mi vedo papà. È la persona che amo di più al mondo. Non pensavo di meritare un amore così»Un viaggio di quattro ore solo per un pranzo. A volte l’amore comincia così. A Verissimo Rocco Casalino presenta per la prima ... msn.com
Rocco Casalino e Alejandro Martinez con il loro amore fanno piangere anche Silvia ToffaninUn momento di televisione autentico, intimo e profondamente umano. Nel salotto di Verissimo, davanti a Silvia Toffanin, Rocco Casalino ha deciso di aprire per la prima volta il suo cuore al grande ... ultimenotizieflash.com
«Con Alejandro mi vedo papà. È la persona che amo di più al mondo. Non pensavo di meritare un amore così» Rocco Casalino ha aperto il suo cuore a Verissimo, presentando per la prima volta il compagno Alejandro Martinez, con cui vive una storia d’am facebook
#verissimo, anticipazioni ospiti puntate 14 e 15 febbraio: da Melissa Satta a Rocco Casalino e il compagno Alejandro, tutti gli os... x.com