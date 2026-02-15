Rocco Casalino presenta il compagno Alejandro | La rivelazione che nessuno aveva previsto

Rocco Casalino sorprende a Verissimo e presenta il compagno Alejandro raccontando la loro storia d’amore tra emozione e verità. Nessuno se lo aspettava, e invece Rocco Casalino ha sorpreso tutti presentando in diretta il suo compagno Alejandro. Nel salotto elegante di Verissimo l’ex portavoce ha deciso di togliersi ogni filtro e raccontare la sua felicità senza più nascondersi. Con voce ferma e sguardo luminoso ha parlato di un amore arrivato in punta di piedi ma capace di cambiare ogni prospettiva. Alejandro è entrato in studio tra gli applausi, visibilmente emozionato ma pronto a sostenere l’uomo che ha scelto ogni giorno lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Rocco Casalino ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Alejandro durante l'intervista a Verissimo, trasmessa domenica 15 febbraio.

Alejandro è il compagno di Rocco Casalino, ex portavoce del Governo ed ex concorrente del Grande Fratello.

