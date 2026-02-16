Cinema | morto Robert Duvall attore premio Oscar Recitò anche ne Il Padrino e Apocalypse Now
Robert Duvall è morto a 95 anni, dopo aver lottato con problemi di salute legati all’età. L’attore, noto per aver interpretato personaggi memorabili in “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema mondiale. La sua lunga carriera ha visto nascere interpretazioni intense e riconoscimenti come il premio Oscar, consolidando il suo status tra i attori più apprezzati di sempre.
Nel corso della sua carriera ha vinto un Premio Oscar per l’interpretazione del cantante country “Tender Mercies – Un tenero ringraziamento” (1983) e ha ricevuto altre sei candidature per “Il padrino” (1972), “Apocalypse Now”, “Il grande Santini” (1980), “L’apostolo” (1997), “A Civil Action” (1998) e “The Judge” (2014). Ha inoltre vinto quattro Golden Globe, due Emmy, uno Screen Actors Guild Award ed un Bafta. L’attore americano è deceduto domenica 15 febbraio nella sua abitazione di San Diego in California, come ha annunciato sua moglie Luciana Pedraza su Facebook. “Circondato dall’amore, ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, prezioso amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
