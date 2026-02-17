Robert Duvall, il Maestro del Cinema Silenzioso: Addio a un Gigante di New Hollywood. Robert Duvall, attore camaleontico capace di incarnare la complessità dell’animo umano con uno sguardo o un sussurro, si è spento il 15 febbraio all’età di 95 anni. La sua scomparsa segna una perdita profonda per il cinema americano e internazionale, lasciando un vuoto incolmabile tra gli interpreti più versatili e carismatici della sua generazione. Dagli Inizi alla Consacrazione: Un Ribelle nel Cinema. Nato in una famiglia con una forte tradizione militare – suo padre era contrammiraglio della Marina statunitense – Duvall inizialmente considerò la carriera nelle forze armate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Robert Duvall è morto a causa di una malattia, lasciando un segno indelebile nel cinema hollywoodiano.

Robert Duvall è morto a 95 anni a causa di problemi di salute, lasciando un vuoto nel mondo del cinema.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Robert Duvall sapeva alzare il volume di una scena e uccidere con un solo sguardo; È morto Robert Duvall; La grandezza non muore mai: Adam Sandler, Francis Ford Coppola, Jamie Lee Curtis ricordano Robert Duvall.

Robert Duvall sapeva alzare il volume di una scena e uccidere con un solo sguardoIl gigante della New Hollywood, scomparso a 95 anni, è stato l’attore più dinamico della sua generazione. Ha interpretato di tutto: predicatori e dirigenti tv, avvocati e cantanti country, disadattati ... rollingstone.it

Robert Duvall è morto: addio al leggendario attore di Il padrino e Apocalypse NowRobert Duvall è morto il 15 febbraio 2026 a 95 anni. Ripercorri la carriera del premio Oscar de Il padrino e Apocalypse Now. lifestyleblog.it

Addio a Robert Duvall, leggenda di Hollywood. L’attore si è spento a 95 anni nella sua casa. A darne l’annuncio, con un toccante post su Facebook, la moglie Luciana: “Bob se n’è andato serenamente, circondato dall’amore. Per il mondo era un premio Osc - facebook.com facebook

Robert Duvall, dall’Assoluzione a Mash e The Judge alcune frasi iconiche tratte da dieci dei suoi film più famosi x.com