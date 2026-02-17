Addio Robert Duvall inquieto sguardo d’acciaio di Hollywood

Robert Duvall è morto a causa di una malattia, lasciando un segno indelebile nel cinema hollywoodiano. L’attore, noto per il suo sguardo intenso e il carattere forte, aveva 93 anni e aveva recitato in numerosi film iconici, tra cui

I love the smell of napalm in the morning, amo l'odore del napalm alla mattina. Scritta da John Milius, e pronunciata sullo sfondo di una spiaggia vietnamita in fiamme, sull'imminente crescendo di La cavalcata delle Valchirie, la battuta di Kilgore, il colonnello surfista di Apocalypse Now, è uno dei frammenti d'immaginario che subito evocano alla memoria Robert Duvall, scomparso ieri, nella sua casa in Virginia, a novantacinque anni. Come quella clip, dal film più lisergico di Francis Coppola, lo evoca la calma minacciosa emanata dal consigliere della famiglia Corleone, Tom Hagen, che l'attore ha magnificamente interpretato nei tre Padrino (The Godfather) di Francis Coppola.