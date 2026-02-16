morto robert duvall addio a una delle leggende della grande hollywood

Robert Duvall è morto a 95 anni a causa di problemi di salute, lasciando un vuoto nel mondo del cinema. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari, che hanno ricordato la passione e la dedizione con cui ha interpretato decine di ruoli memorabili. Duvall, protagonista di film come

Si è spenta una delle stelle più luminose della Walk of Fame. All’età di 95 anni, è morto Robert Duvall, tra le personalità che maggiormente hanno contribuito a rendere Hollywood leggendaria. Un uomo dai mille volti e dall’intensità quasi impareggiabile. Un interprete d’altri tempi, fedele alla propria arte e ben distante dal gossip. Un viso in grado di comunicare più con un prolungato silenzio che con mille parole. Un maestro che mancherà enormemente. Dalla compostezza magnetica di Tom Hagen nel Padrino alla follia iconica del colonnello Kilgore in Apocalypse Now, Duvall ha attraversato decenni di storia cinematografica con una dignità e un talento che lo hanno reso un punto di riferimento per intere generazioni di colleghi e spettatori. 🔗 Leggi su Dilei.it

