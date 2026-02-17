Duvall il ricordo di De Niro e Pacino | Un gigante

(Adnkronos) – Hollywood è in lutto per la scomparsa di Robert Duvall, sette volte candidato all'Oscar, noto per le sue interpretazioni in "Il Padrino" e "Apocalypse Now", entrambi capolavori diretti da Francis Ford Coppola, vincitore della statuetta dell'Academy per "Tender mercies – Un tenero ringraziamento" (1982). L'attore è morto domenica 15 febbraio nella sua residenza in Virginia all'età di 95 anni, come ha annunciato la moglie, l'attrice Luciana Pedraza. Dopo la notizia della sua morte, numerose star hanno reso omaggio a Duvall. Robert De Niro, suo collega ne "Il Padrino", ha scritto sui social: "Dio benedica Bobby.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

