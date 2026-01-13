Progetto Polis Grisì inaugura i nuovi servizi digitali all’ufficio postale

Il progetto Polis di Grisì introduce nuovi servizi digitali presso l’ufficio postale, segnando un importante avanzamento verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi locali. L’inaugurazione è prevista per giovedì 29 gennaio alle 10, offrendo ai cittadini un accesso più rapido e efficiente alle pratiche quotidiane. Un intervento che mira a migliorare l’esperienza degli utenti e a favorire l’innovazione nel territorio.

Un passo decisivo verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi per il territorio. Il prossimo giovedì 29 gennaio, alle 10.30, si terrà la cerimonia di inaugurazione dei nuovi servizi del Progetto Polis nell’ufficio postale della frazione di Grisì.L’iniziativa, promossa da Poste. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

