Progetto Polis Grisì inaugura i nuovi servizi digitali all’ufficio postale

Il progetto Polis di Grisì introduce nuovi servizi digitali presso l’ufficio postale, segnando un importante avanzamento verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi locali. L’inaugurazione è prevista per giovedì 29 gennaio alle 10, offrendo ai cittadini un accesso più rapido e efficiente alle pratiche quotidiane. Un intervento che mira a migliorare l’esperienza degli utenti e a favorire l’innovazione nel territorio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.