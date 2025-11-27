Milan rivoluzione in attacco | Gimenez via in arrivo lui Milan-Como cosa manca? Allegri…
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, giovedì 27 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Rivoluzione in difesa: Odogu in prestito, assalto a Gila con il fattore Tare #CalciomercatoMilan #Milan #MarioGila #Odogu #Tare #SerieA #AlessandroJacobone ? - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione Curve, il tifo organizzato di #Inter e #Milan non esporrà coreografie nel derby ? #MilanPress Vai su X
Mercato Milan, Gimenez alla porta: Tare lo sostituisce con il bomber francese - Santiago Gimenez ha deluso tutti: il Milan è pronto a rimpiazzarlo con l'attaccante classe 1997 della Premier League. Segnala spaziomilan.it
Gimenez via con lo scambio, proposta a sorpresa al Milan - Secondo alcuni rumors di mercato, un club inglese intende offrire uno scambio per gennaio. Si legge su milanlive.it
Il Sunderland vuole Gimenez, il Milan apre, il messicano prende tempo - L’attaccante ha finora fatto vedere poco e la sua stagione in rossonero, nonostante i suoi tentennamenti, sembra avviata al capolinea ... Da repubblica.it