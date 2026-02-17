Ritratti nell’orto – Incontro di illustrazione scientifico botanica di Silvana Rava nel mese di marzo

Silvana Rava ha deciso di organizzare un seminario di pittura botanica a marzo, dopo aver notato l’interesse crescente tra i visitatori dell’Orto e Museo Botanico. L’evento si concentrerà sulla riproduzione di piante e frutti invernali, con l’obiettivo di migliorare le tecniche di rappresentazione dal vero. Durante le due giornate, i partecipanti potranno osservare da vicino le specie dell’Orto e mettere in pratica le proprie capacità con gli acquerelli.

Lunedì 9 e martedì 10 marzo 2026Ore 9:30 – 12:30 e 14:00 – 17:00 con breve pausa pranzoTema dell'incontro di marzo Alla frontiera di due stagioniSilvana Rava illustrerà le tecniche di base dell'acquerello utilizzate nella pittura botanica, nella ricerca della tecnica migliore per realizzare la rotondità dei soggetti e la luminosità.