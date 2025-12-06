Natale nel Giardino dei Palazzi dell’arte un mese di emozioni invernali creatività condivisa e meraviglia botanica

Nel cuore del centro storico di Rimini, tra i Palazzi dellArte, dal 5 dicembre al 6 gennaio si accende un giardino che diventa teatro di emozioni invernali, creatività condivisa e meraviglia botanica. Natale nel Giardino dei Palazzi dell'Arte – Pop Up Giardini d'Autore trasforma il giardino del.

