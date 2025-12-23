' Ritratti nell' orto' corso online di acquerello botanico

A partire da gennaio, il Museo Botanico riprende i corsi online di acquerello botanico, dedicati a chi desidera approfondire le tecniche di rappresentazione delle piante tramite l'acquerello. Le lezioni, condotte dall’illustratrice Silvana Rava, offrono un’opportunità di apprendimento accessibile da remoto, con un focus sulla precisione e sulla cura dei dettagli. Un percorso adatto a appassionati e professionisti che vogliono migliorare le proprie competenze nell’illustrazione botanica.

A gennaio riprendono i corsi online di acquerello botanico, organizzati dal Museo Botanico e tenuti da Silvana Rava, illustratrice di fama internazionale.Le 4 lezioni si terranno nei giorni 7, 14, 21 e 28 gennaio 2026, avranno come tematica “La magia dei fiori d’inverno” e si focalizzeranno sulla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

