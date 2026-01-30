Caos treni sulla Roma-Lido disagi per i pendolari | ritardi e corse saltate sulla Metromare

Da questa mattina, i pendolari che usano la Roma-Lido si trovano in difficoltà. La circolazione sulla linea è sospesa e molte corse sono saltate, creando disagi e confusione tra chi deve spostarsi in zona. La situazione resta critica e ancora nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di riattivazione.

Caos e disagi sulla Metromare, ex Roma-Lido, dove da questa mattina la circolazione è sospesa e le corse saltate. "Sono giorni che piove. E ci sono i soliti problemi tecnici".

