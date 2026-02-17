Rita De Crescenzo accoltellato il figlio Kekko
Rita De Crescenzo ha ferito il figlio Kekko con un coltello durante una lite in casa a Napoli, causando un taglio alla gamba che ha richiesto l’intervento dei sanitari. La discussione tra i due sarebbe scoppiata improvvisamente, ma ancora non si conoscono i motivi di questa violenta esplosione di rabbia. I vicini hanno sentito urla e rumori forti prima che la situazione degenerasse.
Francesco Pio, Kekko, il figlio di Rita De Crescenzo, è stato accoltellato alla gamba ieri sera a Napoli, ma non sono chiari né il movente né chi potrebbe essere stato Attimi di paura a Napoli per il figlio 18enne di Rita De Crescenzo, Francesco Pio, meglio conosciuto come Kekko, il giovane è stato ferito ad una gamba con un’arma da taglio ed è stata portata all’ospedale Pellegrini. Secondo quanto appresa da Fanpage, il giovane è stato accompagnato ieri sera al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e i medici avrebbero escluso qualsiasi possibile complicazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo
Il diciottenne, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, si è presentato da solo al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli nel pomeriggio, alle 15.
Napoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo
Nel pomeriggio di oggi, nel cuore di Napoli, un ragazzo di 18 anni, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato ferito con un coltello.
