Morto il cantante neomelodico Gino Polese lutto nella musica a Napoli
È deceduto il cantante neomelodico napoletano Gino Polese. La salma sarà celebrata nella chiesa Madonna di Lourdes, dove si terranno i funerali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la musica napoletana e il mondo della canzone neomelodica. Polese era conosciuto per il suo stile e la sua presenza nel panorama musicale locale.
Morto il cantante neomelodico napoletano Gino Polese. I funerali oggi nella chiesa Madonna di Lourdes. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gino Polese, cantante neomelodico di Ponticelli, è morto a 68 anni. Cos’è successo, la sua voce, il legame col quartiere e l’ultima canzone “Natale” dedicata alla madre - L’8 gennaio 2026 la musica napoletana ha perso una di quelle voci di quartiere che non hanno bisogno di copertine per farsi ricordare. alphabetcity.it
