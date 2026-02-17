Ristopro via Nunzi Squadra a coach Rossi

La Ristopro Fabriano ha deciso di cambiare allenatore dopo aver perso quattro partite di fila, incluso l’ultimo confronto contro Latina. La squadra ha dato il benservito a Luciano Nunzi, nonostante l’ottima prestazione dimostrata nell’ultimo incontro, in cui i giocatori hanno mostrato coraggio e determinazione. La società ha comunicato che il nuovo allenatore sarà coach Rossi, con l’obiettivo di rilanciare il percorso della squadra.

Dopo quattro sconfitte consecutive che hanno rallentato il cammino della Ristopro e nonostante l’ottima, intensa e coraggiosa prestazione nell’ultima uscita contro Latina, la Ristopro Fabriano ha deciso di sollevare dall’incarico di capo allenatore Luciano Nunzi. Una decisione sofferta, maturata al termine di un’attenta e approfondita riflessione da parte della società, consapevole del momento delicato ma altrettanto determinata a imprimere una svolta alla stagione. Le difficoltà incontrate nelle ultime settimane, unite alla necessità di ritrovare continuità di risultati, hanno portato il club a compiere una scelta ritenuta necessaria per il bene del gruppo e per il raggiungimento degli obiettivi fissati a inizio anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, via Nunzi. Squadra a coach Rossi De Rossi: “Con tutti gli effettivi il Napoli è la prima o seconda squadra del campionato. Non troveremo una squadra spenta” Daniele De Rossi dice che il Napoli, con tutti i suoi effettivi, resta una delle prime due squadre del campionato. Interviste: coach Belletti. "Devo fare i complimenti alla squadra» Il coach Belletti analizza la recente vittoria della squadra, sottolineando l'importanza di questo risultato nel percorso stagionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ristopro, via Nunzi. Squadra a coach Rossi; Basket B nazionale / Fabriano esonera Luciano Nunzi; Ristopro, c’è Latina: Sappiamo cosa fare; La Ristopro Fabriano esonera Nunzi e annuncia il nuovo allenatore. Ristopro, via Nunzi. Squadra a coach RossiDopo quattro sconfitte consecutive che hanno rallentato il cammino della Ristopro e nonostante l’ottima, intensa e coraggiosa prestazione nell’ultima ... ilrestodelcarlino.it Serie B - Janus Fabriano, sabato al PalaCoccia con la Benacquista LatinaLa Ristopro Janus Basket Fabriano inizia il trittico settimanale con la trasferta contro la Benacquista Latina. Sabato alle 19 i ragazzi di coach Luciano Nunzi giocheranno al PalaCoccia di ... pianetabasket.com La Ristopro Fabriano esonera Nunzi e annuncia il nuovo allenatore ift.tt/jUsyud1 x.com Basket serie B nazionale - Ristopro Fabriano Coach Luciano Nunzi: «Mercoledì contro Imola vogliamo ripartire: squadra viva e pronta a lottare» FABRIANO – Un terzo quarto da squadra vera, capace di cambiare pelle e ribaltare l’inerzia della partita. Poi, di n facebook