Interviste | coach Belletti Devo fare i complimenti alla squadra

Il coach Belletti analizza la recente vittoria della squadra, sottolineando l'importanza di questo risultato nel percorso stagionale. Con un record di 10 successi e 2 sconfitte, il team dimostra crescita e determinazione. L'intervista mette in luce le impressioni del coach sulla prestazione della squadra e gli aspetti da migliorare, evidenziando la fiducia conquistata attraverso il duro lavoro.

"Una vittoria che dà fiducia, del resto con un record di 10 vittorie e 2 sconfitte, la fiducia è guadagnata". Ha esordito così coach Michele Belletti nel post partita del match con San Miniato. "Devo fare i complimenti alla squadra – ha detto ancora l'allenatore del Costone -. Venivamo da una settimana assolutamente complicata perché agli infortuni di De Marchi e Filippo Paoli si sono aggiunti gli attacchi influenzali di Zeneli e Rosso. Abbiamo fatto allenamenti a ranghi ridotti, era complicato preparare la partita così – ha sottolineato il coach dl Vismederi -. Siamo rimasti uniti nei momenti difficili e, pur commettendo degli errori, siamo riusciti a vincere il match.

Interviste: coach Belletti. "Sono felice. Non c’è niente di scontato» - "Sono contento perché abbiamo ottenuto la terza vittoria consecutiva. lanazione.it

