Spaccio di droga e disturbo della quiete pubblica | la Polizia chiude per 5 giorni un bar a Stezzano

La Polizia di Stezzano ha deciso di chiudere un bar per cinque giorni, dopo ripetuti controlli e segnalazioni di spaccio di droga e rumori molesti. Le forze dell’ordine hanno agito dopo aver riscontrato problemi di disturbo della quiete pubblica e attività illecite all’interno del locale. La decisione mira a fermare i comportamenti che disturbano i residenti e a contrastare lo spaccio di stupefacenti nella zona.

Stezzano. Disturbo della quiete pubblica e spaccio di stupefacenti erano al centro delle continue segnalazioni e dei controlli dei carabinieri. Per questo motivo, al termine di un’articolata attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bergamo, è stata disposta la chiusura per 5 giorni di un bar nel centro di Stezzano. In particolare, il locale è risultato più volte teatro di episodi di rilevanza penale e di disturbo della quiete pubblica, coinvolgendo un numero elevato di avventori, anche minorenni. È emerso inoltre come l’esercizio fosse divenuto abituale luogo di ritrovo per persone dedite all’assunzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti; tra gli episodi accertati, anche la denuncia di un minorenne per cessione di stupefacente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

