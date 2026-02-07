Disturbo alla quiete pubblica criminali tra i clienti e anche un taser trovato a un avventore | bar chiuso una settimana a Torino San Paolo

Gli agenti del commissariato San Paolo hanno deciso di chiudere il bar Bato 2, conosciuto anche come ex King's Coffee, per una settimana. La decisione arriva dopo diversi episodi di disturbo alla quiete pubblica e la presenza di criminali tra i clienti. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato anche un taser tra le mani di uno degli avventori. La chiusura inizia mercoledì 4 febbraio e durerà fino al 11 febbraio.

A partire da mercoledì 4 febbraio 2026 gli agenti del commissariato San Paolo della polizia di Stato hanno chiuso per una settimana il bar Bato 2 (ex King's Coffee) di via Di Nanni angolo piazza Sabotino a Torino. Il locale era risultato oggetto di diverse segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica e frequenti liti. Nel corso dei controlli, effettuati a partire da ottobre 2025 da parte degli agenti, sono stati individuati e multati alcuni soggetti per uso di sostanze stupefacenti e denunciati altri per porto illegale di armi. In uno dei controlli è stato inoltre sequestrato un taser, che era stato nascosto da un avventore sotto un porta-tovaglioli del locale.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Torino San Paolo

La Polizia di Stezzano ha deciso di chiudere un bar per cinque giorni, dopo ripetuti controlli e segnalazioni di spaccio di droga e rumori molesti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino San Paolo

Argomenti discussi: Colli Aminei: operazione congiunta contro il disturbo alla quiete pubblica. Chiusa attività abusiva; Carini, disturbo alla quiete pubblica: nuovi limiti alle vendite tramite distributori automatici; Disturbo alla quiete pubblica, a Carini nuovi limiti alla vendita nei distributori automatici; Disturbo della quiete pubblica e non solo: chiuso per 5 giorni un bar del centro di Stezzano.

Carini, disturbo alla quiete pubblica: nuovi limiti alle vendite tramite distributori automaticiDa domenica 1 febbraio al primo marzo, a Carini non sarà possibile acquistare cibi e bevande nei distributori automatici dalle ore 22 alle 6 del mattino. Così ha deciso il sindaco Giovì Monteleone fir ... teleoccidente.it

COMUNE DI NAPOLI * :«LA OPERAZIONE CONGIUNTA CHIUDE L’ATTIVITÀ ABUSIVA AI COLLI AMINEI CONTRO IL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA»Colli Aminei: Operazione congiunta contro il disturbo alla quiete pubblica. Chiusa attività abusiva. agenziagiornalisticaopinione.it

Torino, corso San Martino, molto prima di essere diviso dalla sede tranviaria. facebook