Rissa a Pontelagoscuro Tutti liberi gli indagati Accuse incrociate in aula

A Pontelagoscuro, una rissa scoppiata per questioni di proprietà ha portato all’indagine di alcuni residenti. La disputa nasce da una lite riguardante l’occupazione di un appartamento con garage in via Vivaldo Vivaldi, che si è trasformata in un confronto acceso tra le parti coinvolte. Tutti gli indagati sono stati rimessi in libertà, mentre in aula sono emerse accusa incrociate tra loro.

L’unica cosa certa sembra essere il movente. Una lite legata all’ occupazione di un alloggio con garage in via Vivaldo Vivaldi, a Pontelagoscuro. Per il resto, è la cronaca delle accuse incrociate da parte dei quattro soggetti coinvolti nella rissa di venerdì pomeriggio, finita a colpi di martello e taglierino. Dopo gli arresti eseguiti dalla polizia di Stato a poche ore dai fatti, ieri è stato il giorno delle udienze di convalida. Uno dopo l’altro, i quattro arrestati (due egiziani di 43 e 44 anni e una coppia, lui tunisino di 28 e lei marocchina di 25 anni) sono sfilati davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni Solinas per fornire la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa a Pontelagoscuro. Tutti liberi gli indagati. Accuse incrociate in aula Traditore a chi? Le accuse incrociate tra Salvini e Vannacci Il diverbio tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci si fa sempre più acceso. Accuse incrociate FdI-PD: "guerra fredda" sul cambio di questore La nomina del nuovo questore di Roma, Gaetano Bonaccorso, ha scatenato una disputa politica tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rissa a Pontelagoscuro, tre feriti. Spuntano un martello e un’arma bianca; Rissa da far west in pieno giorno, spuntano alcune armi: tre persone ferite; Rissa a Pontelagoscuro. Tutti liberi gli indagati. Accuse incrociate in aula; Violenta rissa a Pontelagoscuro: tre feriti, uno in condizioni critiche. Rissa a Pontelagoscuro. Tutti liberi gli indagati. Accuse incrociate in aulaNessun arresto è stato convalidato, spunta una denuncia per un’altra aggressione. Il giudice dispone il divieto di avvicinamento agli egiziani a carico della coppia. Il movente sembra legato all’utili ... ilrestodelcarlino.it Quattro arresti per la rissa a PontelagoscuroPontelagoscuro Sono stati arrestati e si trovano ora in carcere - in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto fissata per domani - le quattro persone coinvolte nella violenta colluttazione avvenu ... msn.com @lanuovaferrara È di tre feriti, dei quali uno trasportato all’ospedale in elicottero, il bilancio della pesante rissa consumatasi oggi (13 febbraio) alle 14 in via Vivaldi a Pontelagoscuro, frazione di Ferrara. Sono stati coinvolti cinque uomini e una donna e alla b - facebook.com facebook