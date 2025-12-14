Accuse incrociate FdI-PD | guerra fredda sul cambio di questore

La nomina del nuovo questore di Roma, Gaetano Bonaccorso, ha scatenato una disputa politica tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. La sostituzione di Antonio Sbordone ha acceso un confronto acceso, trasformando il passaggio di consegne in un vero e proprio scontro tra le due forze politiche, che affrontano la questione come una

. Ed è così che il cambio al vertice di piazza Galileo, con l'addio del questore Antonio Sbordone e l'arrivo di Gaetano Bonaccorso, diventa terreno di scontro politico. La capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Marta Evangelisti, nel ringraziare Sbordone per il lavoro svolto ha scritto in. Bolognatoday.it

