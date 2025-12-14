Accuse incrociate FdI-PD | guerra fredda sul cambio di questore

La nomina del nuovo questore di Roma, Gaetano Bonaccorso, ha scatenato una disputa politica tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. La sostituzione di Antonio Sbordone ha acceso un confronto acceso, trasformando il passaggio di consegne in un vero e proprio scontro tra le due forze politiche, che affrontano la questione come una

. Ed è così che il cambio al vertice di piazza Galileo, con l'addio del questore Antonio Sbordone e l'arrivo di Gaetano Bonaccorso, diventa terreno di scontro politico. La capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Marta Evangelisti, nel ringraziare Sbordone per il lavoro svolto ha scritto in. Bolognatoday.it Accuse incrociate FdI-PD: "guerra fredda" sul cambio di questore - L'arrivo di Bonaccorso al posto di Sbordone diventa un casus belli: FdI accusa Lepore di "clima di odio e ostilità" il PD replica ... bolognatoday.it

Barcaiuolo (Fdi): 'Pd diviso e in confusione. A Modena scoppia la guerra tra correnti' - Politica: A intervenire dopo la lettura data da La Pressa dello stato di confusione del Pd, è il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ... lapressa.it

Accuse incrociate tra Cgil e Cisl su sciopero, unità sindacale e strategie di rappresentanza - facebook.com facebook

#Sudan Attacco con droni a Kalogi, nel Kordofan meridionale: colpito un asilo, almeno 50 morti, tra cui 33 bambini. Accuse incrociate tra la Rete dei medici sudanesi, l'esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf) Foto Ansa x.com