Traditore a chi? Le accuse incrociate tra Salvini e Vannacci

Il diverbio tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci si fa sempre più acceso. I due si scambiano accuse pesanti, mentre il politico leghista continua a criticare l’ex generale, ormai uscito dalla Lega. La tensione tra i due aumenta di giorno in giorno, alimentando un clima di scontro aperto.

Più passano i giorni, più si alza il livello dello scontro tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci, fresco di addio alla Lega. «Io non sono un traditore, semmai è lui che ha tradito valori e ideali. È Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione», ha detto l’ex vicesegretario del Carroccio nella serata del 4 febbraio prima di arrivare a Modena, per un evento programmato da tempo sulla ‘ remigrazione ‘ – citata anche nel manifesto del suo movimento politico Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Matteo Salvini ha chiuso definitivamente il caso Vannacci, dicendo che per loro il capitolo è chiuso.

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

