Intervento per la sicurezza in via Ruffo di Calabria | via i massi dalla carreggiata
È stato effettuato un intervento di messa in sicurezza in via Ruffo di Calabria, rimuovendo i massi presenti sulla carreggiata. L'intervento mira a garantire la sicurezza di automobilisti e residenti, ripristinando il normale svolgimento del traffico. La pronta operazione ha permesso di eliminare i rischi derivanti dai detriti, assicurando un passaggio più sicuro e regolare lungo la strada.
Intervento per la sicurezza in via Ruffo di Calabria, dove da giorni erano presenti grossi massi sulla carreggiata. A renderlo noto è il consigliere della IV circoscrizione Mirko Dentici (M5S)."Finalmente, dopo ben 35 giorni dalla nota trasmessa all'Ufficio manutenzione stradale, ieri è stato.
Caos sul viale Calabria, grosso pino cade sulla carreggiata: traffico in tilt
Un albero è caduto su Viale Calabria, all'altezza della farmacia Pellicanò, provocando disagi alla circolazione e creando temporanei rallentamenti nel traffico. Le autorità sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la normale viabilità.
Vittoria Apuana, parte un intervento strategico per la sicurezza idraulica. Via Civitali chiusa per un mese - facebook.com facebook
#MunicipioXIII, è alle battute finali l’intervento di messa in sicurezza del versante di via Moricca, nel quartiere Valle Aurelia, interessato nel 2014 da una frana. La fine dei lavori è prevista entro febbraio 2026. info ow.ly/iioY50XW4nZ . x.com
