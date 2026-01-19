Intervento per la sicurezza in via Ruffo di Calabria | via i massi dalla carreggiata

È stato effettuato un intervento di messa in sicurezza in via Ruffo di Calabria, rimuovendo i massi presenti sulla carreggiata. L'intervento mira a garantire la sicurezza di automobilisti e residenti, ripristinando il normale svolgimento del traffico. La pronta operazione ha permesso di eliminare i rischi derivanti dai detriti, assicurando un passaggio più sicuro e regolare lungo la strada.

Intervento per la sicurezza in via Ruffo di Calabria, dove da giorni erano presenti grossi massi sulla carreggiata. A renderlo noto è il consigliere della IV circoscrizione Mirko Dentici (M5S)."Finalmente, dopo ben 35 giorni dalla nota trasmessa all'Ufficio manutenzione stradale, ieri è stato.

