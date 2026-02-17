Rino Logiacco | Non seminare paura nei bambini il pianeta è sempre in evoluzione

Rino Logiacco ha espresso il suo pensiero dopo aver assistito a una discussione tra genitori e bambini su questioni ambientali, criticando chi spaventa i più piccoli con scenari catastrofici. Durante un intervento audio, ha invitato a non alimentare l’ansia nei bambini e ha ricordato che il pianeta cambia continuamente, anche se spesso si tende a dimenticarlo. Logiacco sottolinea che l’evoluzione della Terra fa parte del ciclo naturale e che bisogna affrontare il tema del clima con calma e chiarezza.

In un lungo intervento audio, Rino Logiacco ha voluto lanciare un messaggio sul rapporto tra l'uomo, la natura e il clima. Partendo da un riferimento culturale e religioso, il conduttore ha ricordato come la tradizione del presepe e della Candelora, il 2 febbraio, segni la fine dell'inverno e un passaggio simbolico verso la luce. Secondo Logiacco, eventi meteorologici come pioggia, vento e mareggiate, pur causando danni, fanno parte del naturale corso della vita e della storia del pianeta. "Il pianeta Terra si muove, respira, cresce e cambia continuamente", ha spiegato, sottolineando che fenomeni come alluvioni e tempeste non sono esclusivamente conseguenze dell'inquinamento, ma accadono da sempre.