Rimpatri bloccati | Meloni denuncia ostacoli giudiziari e un caso di cittadino algerino con 23 condanne non espellibile

Meloni accusa una parte della magistratura di ostacolare i rimpatri: al centro il caso di un cittadino algerino con 23 condanne. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha denunciato pubblicamente ostacoli giudiziari che, a suo dire, impediscono l’applicazione delle misure di rimpatrio nei confronti di cittadini stranieri irregolari. Il caso specifico che ha scatenato la polemica riguarda un cittadino algerino con ventitré condanne alle spalle, residente a Roma, che non potrà essere né trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) né espulso verso l’Albania, nonostante i precedenti penali e la sua condizione di irregolarità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il migrante algerino (salvato dalla toga rossa) ha fatto 13: sono gli alias che ha usato per le sue 23 condanne e 2 espulsioniRedouane Laaleg, migrante algerino di 56 anni, ha accumulato 23 condanne e due espulsioni, usando 13 diversi alias nel corso degli anni.

Algerino ha commesso 23 reati. Un giudice gli dà il risarcimentoUn uomo algerino, che vive in Italia da oltre 30 anni, ha commesso 23 reati e ora riceve un risarcimento da un giudice.

