Algerino ha commesso 23 reati Un giudice gli dà il risarcimento

Un uomo algerino, che vive in Italia da oltre 30 anni, ha commesso 23 reati e ora riceve un risarcimento da un giudice. Per anni, è stato arrestato 11 volte, ha perso la potestà sui figli e ha subito diverse espulsioni. Un dettaglio che fa riflettere riguarda il fatto che, nonostante tutto, il giudice ha deciso di riconoscergli un indennizzo.

In Italia, se hai una lunga carriera da delinquente alle spalle, lo Stato può arrivare a risarcirti fino a 700 euro. È il paradosso che emerge dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma sul trasferimento nel centro albanese di Gjader, e che ha come protagonista Laaleg Redouane, cittadino algerino (classe 1970) irregolare nel nostro Paese da 30 anni. Non è un irregolare qualunque, ma un uomo il cui nome ricorre da anni negli archivi giudiziari e amministrativi italiani, con una lunga sequenza di almeno 23 condanne, svariati arresti, 11 detenzioni in carcere ma soprattutto espulsioni mai eseguite. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Algerino ha commesso 23 reati. Un giudice gli dà il risarcimento Il migrante algerino (salvato dalla toga rossa) ha fatto 13: sono gli alias che ha usato per le sue 23 condanne e 2 espulsioni Redouane Laaleg, migrante algerino di 56 anni, ha accumulato 23 condanne e due espulsioni, usando 13 diversi alias nel corso degli anni. Immigrazione, quali sono gli ostacoli per rimpatriare chi ha commesso reati, il governo: “7mila espulsioni nel 2025, aumentate del 12%" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Algerino ha commesso 23 reati. Un giudice gli dà il risarcimento. Controlli straordinari, interventi mirati e un messaggio netto: a Merano la sicurezza urbana resta una priorità. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino algerino di 29 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per numerosi furti co facebook