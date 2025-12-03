Avanti con i cantieri per Costa Sud proseguono i lavori del lotto 6 | Sarà il parco più grande della Puglia
Vanno avanti i lavori per il lotto 6 di Parco Costa Sud. Questa mattina il sindaco, Vito Leccese, con i tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo per verificare l'andamento degli interventi nell'area, che si trova intorno al centro sportivo 'Bellavista', in cui i cantieri, stando all'attuale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Progetto Costa Sud: il nuovo volto di Bari. Parchi, sport e natura entro il 2026 - I cantieri, suddivisi in più lotti, mirano a riqualificare le aree sud- Si legge su trmtv.it
Parchi, waterfront e Costa Sud: i cantieri di Bari vanno in ferie - Da Costa Sud ai waterfront di Bari Vecchia e San Cataldo fino al parco della Rinascita nell’ex Fibronit, senza ... Lo riporta quotidianodipuglia.it
Piantati nuovi alberi a Costa Sud - Il nuovo parco di Bari per il sindaco Leccese “sarà uno dei parchi marini più grandi d’Europa” Nel cantiere del lotto 2 del Parco di Costa Sud di Bari è iniziata la piantumazione delle alberature. Lo riporta ambienteambienti.com
Punta Perotti, respinti 2 ricorsi: «Costa Sud può andare avanti» - Il progetto del lotto 1 del parco di Costa sud, corrispondente ai suoli ex Punta Perotti, può andare avanti. Scrive quotidianodipuglia.it