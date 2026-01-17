Anfiteatro skatepark e spazio per bicicross | si completa il lotto 6 di Parco Costa Sud

Il lotto 6 di Parco Costa Sud, situato lungo il litorale meridionale della città, si arricchisce con nuove strutture: uno skatepark, un anfiteatro e uno spazio dedicato al bicicross. Questi interventi contribuiscono alla riqualificazione dell’area, offrendo spazi dedicati alle attività sportive e ricreative per la comunità locale. La realizzazione di queste strutture mira a valorizzare il parco come punto di incontro e di svago per i cittadini.

Skatepark, un anfiteatro e uno spazio per bike-cross completeranno il lotto 6 del parco Costa Sud, la grande opera di riqualificazione avviata lungo il litorale meridionale della città. La giunta comunale, infatti, ha approvato ieri, su proposta del sindaco Leccese, l'utilizzo delle economie di spesa rivenienti dalla rideterminazione del quadro economico con cui è stato finanziata la parte principale del lotto 6 per la realizzazione di ulteriori interventi. Nel dettaglio, il lotto 6 riguarda la riqualificazione dell’area intorno al centro sportivo 'Bellavista' (già riqualificato in precedenza, attualmente funzionante e gestito dalla Fidal). 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Avanti con i cantieri per Costa Sud, proseguono i lavori del lotto 6: "Sarà il parco più grande della Puglia"

Leggi anche: Progetto 'Costa Sud', prende forma il Parco Bellavista: "Japigia diventerà il quartiere dello sport"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Skatepark, uno spazio per il bicicross e un anfiteatro: le novità del parco Bellavista nel progetto Costasud - Su proposta del sindaco Vito Leccese, la giunta comunale di Bari, nelle scorse ore, ha approvato l’impiego delle economie di spesa rivenienti dalla rideterminazione del quadro economico con cui è stat ... telebari.it