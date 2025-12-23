Il fisco sommerso scoperti in Umbria 190 evasori totali
Centonovanta evasori totali, 160 lavoratori in nero e 80 irregolari. Sono alcuni dei dati emersi dall’attività svolta dalla Guardia di finanza in Umbria, nel 2025. Tre gli “obiettivi strategici” su cui si concentra l’attività delle Fiamme gialle. Di cui il primo è, appunto, il contrasto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Scoperti 155 evasori totali in Abruzzo negli ultimi 3 anni, 50 nel Pescarese
Leggi anche: Trieste, quattro star OnlyFans dimenticano di pagare il fisco: scoperti 240mila euro in nero
In Umbria 190 evasori totali scoperti dalla guardia di finanza - Oltre 190 evasori totali sono stati individuati in Umbria dalla guardia di finanza nel corso dell'ultimo anno nel corso dei controlli nel settore del sommerso d'azienda e da lavoro. msn.com
In Umbria 267 evasori totali scoperti da guardia di finanza - Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la guardia di finanza ha scoperto in Umbria 267 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e ... ansa.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.